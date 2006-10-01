нужно сделать обменник который будет менять смс на wmr через smszamok.ru, такой как на http://sms2wm.on.ufanet.ru
Сайты «под ключ»7 заявок
Закрыт
17 лет назад
нужно сделать обменник который будет менять смс на wmr через smszamok.ru, такой как на http://sms2wm.on.ufanet.ru
требуется разработка интернет магазина такого как plati.ru толькос возможностью пополнения внутреннего счета через смс, через smskopilka.ru, чтоб приходило уведомление об оплате на e-mail мне и клиенту. Назначайте свои цены сами!!!