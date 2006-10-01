tellt

Максим Марков tellt

 
NaN летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Обменник

    нужно сделать обменник который будет менять смс на wmr через smszamok.ru, такой как на http://sms2wm.on.ufanet.ru

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    требуется разработка интернет магазина такого как plati.ru толькос возможностью пополнения внутреннего счета через смс, через smskopilka.ru, чтоб приходило уведомление об оплате на e-mail мне и клиенту. Назначайте свои цены сами!!!

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад