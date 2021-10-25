статьи на медицинские и другие темы, нейминг
Напишу статьи на медицинские и другие. Устраивают: стоимость на менее 50 руб. за 1 т.п.з., срок выполнения не менее 2 дней, объём не более 5 т.п.з в день (в зависимости от сложности задания).
Опыт работы: копирайт, рерайт, нейминг,
база статей на Advego.
telegram: Юлия Тельная
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Копирайтинг
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$2/час
от $2от 2 дней
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
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Рерайтинг
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$1/час
от $1от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 дней
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