статьи на медицинские и другие темы, нейминг

Напишу статьи на медицинские и другие. Устраивают: стоимость на менее 50 руб. за 1 т.п.з., срок выполнения не менее 2 дней, объём не более 5 т.п.з в день (в зависимости от сложности задания).

Опыт работы: копирайт, рерайт, нейминг,

база статей на Advego.

[email protected]

telegram: Юлия Тельная