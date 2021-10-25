telnaya3

Юлия telnaya3

 
56 летРоссия/Сим
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
статьи на медицинские и другие темы, нейминг

Напишу статьи на медицинские и другие. Устраивают: стоимость на менее 50 руб. за 1 т.п.з., срок выполнения не менее 2 дней, объём не более 5 т.п.з в день (в зависимости от сложности задания).

Опыт работы: копирайт, рерайт, нейминг,

база статей на Advego.

[email protected]

telegram: Юлия Тельная

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 дней
нет рейтинга