Я блогер Tema Flex, на моем канале почти 600к подписчиков. Выполню вашу задачу.

Здравствуйте, готов выполнить ваше задание

Я блогер Tema Flex, на моем канале почти 600к подписчиков. Пишу сценарии, озвучиваю, монтирую всё сам.

Все мои работы вы можете посмотреть тут: https://www.youtube.com/c/TemaFlex (https://www.youtube.com/c/TemaFlex)

Монтирую быстро и качественно в Adobe Premier, Sony Vegas, умею делать эффекты в After Effets.

У меня мощный ПК, звук пишу на студийный микрофон audio-technica, обрабатываю звук в Adobe Audition.

В сфере с 2015 года, за это время монтировал различные форматы от влогов до интервью.

Помогу профессионально и быстро справиться с вашей задачей.

Так же помогу сделать первые шаги начинающим блогерам.