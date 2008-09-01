Работаю фрилансером в сфере тестирования с 05.2014.
Навыки:
Юзабилити, функциональное, GUI, кросс-браузерное тестирование.
Работаю в след. баг-трекинговых системах: Redmine, JIRA.
Создаю и разбираюсь в следующей документации: тест-планы,тест-кейсы, чек-листы, чит-листы, баг репорты.
Среды тестирования:
ОС: WindowsXP x86, SP3; Android 4.1.2
Браузеры: GoogleChrome, Mozilla Firefox, Opera.
Достижения в сфере тестирования:
11.2014 заняла третье место в конкурсе по закрытомутестированию интернет-магазина М.Видео
11. 2014 прошла отбор на QA-Hackaton, г. Днепропетровск,организатор DataArt.
Сертификаты:
11.2014 - Сертификат о прохождении QA-Hackaton. Получены знания в следующих направлениях: тестирование веб-приложений, тестирование веб-сервисов, работа с базой данных (SQL).
Образование:
Высшее, специалист с 09.2008 по 02.2014
Национальный Университет Кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Херсон.
Факультет: Судостроительный. Специальность: Программная инженерия.
06.2012 получила квалификацию бакалавра техника-программиста с отличием.
02.2014 получила квалификацию инженера-программиста с отличием.
Спасибо, что уделили внимание моей кандидатуре. Давайте сотрудничать!
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