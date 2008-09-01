Качественно выполню ручное тестирование Вашего сайта/приложения за разумную цену

Работаю фрилансером в сфере тестирования с 05.2014.

Навыки:

Юзабилити, функциональное, GUI, кросс-браузерное тестирование.

Работаю в след. баг-трекинговых системах: Redmine, JIRA.

Создаю и разбираюсь в следующей документации: тест-планы,тест-кейсы, чек-листы, чит-листы, баг репорты.

Среды тестирования:

ОС: WindowsXP x86, SP3; Android 4.1.2

Браузеры: GoogleChrome, Mozilla Firefox, Opera.

Достижения в сфере тестирования:

11.2014 заняла третье место в конкурсе по закрытомутестированию интернет-магазина М.Видео

11. 2014 прошла отбор на QA-Hackaton, г. Днепропетровск,организатор DataArt.

Сертификаты:

11.2014 - Сертификат о прохождении QA-Hackaton. Получены знания в следующих направлениях: тестирование веб-приложений, тестирование веб-сервисов, работа с базой данных (SQL).

Образование:

Высшее, специалист с 09.2008 по 02.2014

Национальный Университет Кораблестроения им. адмирала Макарова, г. Херсон.

Факультет: Судостроительный. Специальность: Программная инженерия.

06.2012 получила квалификацию бакалавра техника-программиста с отличием.

02.2014 получила квалификацию инженера-программиста с отличием.

Спасибо, что уделили внимание моей кандидатуре. Давайте сотрудничать!