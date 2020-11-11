Web-дизайнер, UI/UX дизайнер, Product designer
Привет, я digital-дизайнер с 2-ух летним стажем.
Портфолио: https://www.behance.net/moniiiiiiiaak
Сайт: https://readymag.com/teodormoniak/moniaaaaak/
В мою компетентность входит:
UX/UI дизайн
Web-дизайн
Создание посадочных страниц
Создание отдельных веб-элементов
Прототипирование и создание информационной архитектуры
Дизайн мобильных приложений
Создание уникального пользовательского опыта
Контакты
— E-mail: [email protected]
— Личные сообщения на Weblancer.
Буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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