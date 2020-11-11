teoodomoniak3557

Теодор Моняк teoodomoniak3557

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-дизайнер, UI/UX дизайнер, Product designer

Привет, я digital-дизайнер с 2-ух летним стажем.

Портфолио: https://www.behance.net/moniiiiiiiaak

Сайт: https://readymag.com/teodormoniak/moniaaaaak/

В мою компетентность входит:

UX/UI дизайн

Web-дизайн

Создание посадочных страниц

Создание отдельных веб-элементов

Прототипирование и создание информационной архитектуры

Дизайн мобильных приложений

Создание уникального пользовательского опыта

Контакты

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— E-mail: [email protected]

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Буду рад сотрудничеству!