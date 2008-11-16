tep-roman1

Необходимо наличие пяти видов пользователей: Администратор (всего один). Клиенты, Менеджеры по работе с клиентами, Менеджеры по работе с персоналом, Координаторы, Исполнители (количество этих пользователей не ограниченно). Клиент: 1.Возможность просмотреть информацию о компании 2.Возможность посмотреть Исполнителей (без контактов) 3.Возможность просмотреть проекты ...