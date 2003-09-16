tereschenko16

Здравствуйте, меня зовут София и я переводчик английского языка.

Привет, я София, студентка 2 курса филологии. Сейчас живу и учусь во Франции. На данный момент изучаю французский, знание английского на уровне В2, сейчас это мой основной язык. ЗНО с украинского сдала на 190 баллов. Переведу любой текст с английского на русский/украинский и наоборот. Много читаю художественной литературы, английской в том числе, поэтому за перевод художественных текстов тоже могу ручаться. Задания выполню в срок и качественно, считаю себя отвественным человек.