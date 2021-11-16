terr66

Евгений terr66

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Достали с своей политикой

Я НЕ ПРОТИВ.

Убивать 8 лет людей мирных на Донбасе это нормально а как по рукам получили сразу убиваем мирных людей. ЛИЦИМЕРЫ

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$284
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Теория вероятностей. Дискретная математика 3 задания.

    Необходимо решить 3 задания по теории вероятностей и дискретной математике, варианты 4 и 13. Укажите цену за один и два варианта. Также требуется подготовить пояснения для собеседования с преподавателем.

    Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Конфигуратор для подбора АКБ на World Press

    Разработайте конфигуратор для подбора аккумуляторов (АКБ) на платформе WordPress. Он должен показывать стоимость сборки АКБ без учета BMS, с учетом, что стоимость BMS может варьироваться. Конфигуратор должен отображать только положение 'стоя', так как лежачее положение требует дополнительных расчетов.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ВКР Доработка информационной системы Help Desk

    Требуется доработка информационной системы Help Desk для поддержки НПО Автоматики. Необходимо создать софт на PHP и MySQL, обеспечить антиплагиат от 80%, подготовить видео рабочего софта и презентацию в Power Point. Потребуется гибкость в создании отделов и ролей пользователей: сисадмин, пользователь, начальник отдела, администратор системы.

    MySQLPHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ВКР Доработка информационной системы Help Desk

    Требуется доработка информационной системы Help Desk для НПО Автоматики. Необходимо создать софт на PHP и MySQL, обеспечить антиплагиат от 80%, подготовить видео рабочего софта и презентацию PowerPoint. Важно реализовать гибкость создания отделов и ролей пользователей, включая сисадмина, начальника отдела и администратора системы. Учтите замечания преподавателя.

    MySQLPHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$284
10 баллов
3 года назад
ВКР Доработка информационной системы Help Desk
MySQLPHP
Хороший заказчик. Приятно работать.
Все сделано добротно, работа сложная, нюансов много. Немного под задержались с сроком. Но в целом рекомендую.
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