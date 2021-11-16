Необходимо решить 3 задания по теории вероятностей и дискретной математике, варианты 4 и 13. Укажите цену за один и два варианта. Также требуется подготовить пояснения для собеседования с преподавателем.
Я НЕ ПРОТИВ.
Убивать 8 лет людей мирных на Донбасе это нормально а как по рукам получили сразу убиваем мирных людей. ЛИЦИМЕРЫ
- Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработайте конфигуратор для подбора аккумуляторов (АКБ) на платформе WordPress. Он должен показывать стоимость сборки АКБ без учета BMS, с учетом, что стоимость BMS может варьироваться. Конфигуратор должен отображать только положение 'стоя', так как лежачее положение требует дополнительных расчетов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка информационной системы Help Desk для поддержки НПО Автоматики. Необходимо создать софт на PHP и MySQL, обеспечить антиплагиат от 80%, подготовить видео рабочего софта и презентацию в Power Point. Потребуется гибкость в создании отделов и ролей пользователей: сисадмин, пользователь, начальник отдела, администратор системы.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка информационной системы Help Desk для НПО Автоматики. Необходимо создать софт на PHP и MySQL, обеспечить антиплагиат от 80%, подготовить видео рабочего софта и презентацию PowerPoint. Важно реализовать гибкость создания отделов и ролей пользователей, включая сисадмина, начальника отдела и администратора системы. Учтите замечания преподавателя.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад