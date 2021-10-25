testsubject018

Антон Арбузов testsubject018

 
26 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
mrwinsons
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Написать программу на с++
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую исполнителя
Хороший, вежливый заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
mrwinsons
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Написать программу на С++
Рекомендую исполнителя, всё быстро, чётко, все правки были соблюдены
Хороший, вежливый заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
mrwinsons
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Написать программу на С++
Хорошо и быстро выполнена работа по написаю кода на С++, с понятными объяснениями в коде и сопровождающими гифками. Рекомендую исполнителя
Хороший заказчик, отличная коммуникация и интересное задание!
Ответный отзыв
mrwinsons
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Дописать программу на С++(консоль)
Очень понравился исполнитель, коммуникация поддерживалась на всех этапах работы, правки были соблюдены. Также понравилась личная инициатива по оптимизации программы, сопровождающие скриншоты и гиф объяснения
Хороший заказчик, отличная коммуникация и интересное задание!
Ответный отзыв