Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Хороший, вежливый заказчик. Рекомендую!
$2
10 баллов
2 года назад
Рекомендую исполнителя, всё быстро, чётко, все правки были соблюдены
Ответный отзыв
Хороший, вежливый заказчик. Рекомендую!
$2
10 баллов
2 года назад
Хорошо и быстро выполнена работа по написаю кода на С++, с понятными объяснениями в коде и сопровождающими гифками. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отличная коммуникация и интересное задание!
$2
10 баллов
2 года назад
Очень понравился исполнитель, коммуникация поддерживалась на всех этапах работы, правки были соблюдены. Также понравилась личная инициатива по оптимизации программы, сопровождающие скриншоты и гиф объяснения
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отличная коммуникация и интересное задание!