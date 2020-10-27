Эффективный UI UX Дизайн
Привет, я - Татьяна
С удовольствием помогу вам с:
- дизайном сайтов (figma);
- создание логотипов, фирменного стиля (brandbook, guideline)
- оформление социальных сетей;
- дизайн баннеров, наружной и внутренней рекламы.
Портфолио
- Часть интерфейса для чата Inline115 просмотров
- Интернет магазин косметики Desko61 просмотр
- Дизайн чек-листов для креативного агенства81 просмотр
- Дизайн для интернет магазина гаджетов52 просмотра
- Баннеры для рекламного агенства (+ ресайзы баннер)47 просмотров
- Дизайн маркетплейса52 просмотра
- Рекламные баннеры для салона красоты49 просмотров
- Оформление ленты инстаграм (+ создание шаблонов)47 просмотров
- Сайт для строительных услуг45 просмотров
- Дизайн для сайта по реставрации кожи46 просмотров