tetiana_bator

Татьяна tetiana_bator

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Эффективный UI UX Дизайн

Привет, я - Татьяна

С удовольствием помогу вам с:

  • дизайном сайтов (figma);
  • создание логотипов, фирменного стиля (brandbook, guideline)
  • оформление социальных сетей;
  • дизайн баннеров, наружной и внутренней рекламы.
Дизайн сайтаFigma
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