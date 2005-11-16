IT-Компании на постоянное место работы в связи с открытием нового проекта требуются программисты. Обязательные знания и опыт: J2EE, XML, RDBMS (Oracle/MS SQL Server/PostgreSQL) Желательно: UML (Rational Rose/Together) Функциональные обязанности Поэтапное проектирование биллинговой системы. Заработная плата оговаривается на собеседовании в зависимости от опыта работы претендента от 250 у.е. до 800 у.е Возможна удаленная работа.

АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА Обязательные знания и опыт: J2EE, XML, RDBMS (Oracle/MS SQL Server/PostgreSQL), UML (Rational Rose/Together) Функциональные обязанности: Разработка и поэтапное администрирование проекта биллинговой системы. В подчинении будет около 5 человек постоянных сотрудников, и 10 временных работающих удаленно. Заработная плата достойная, оговаривается на собеседовании.