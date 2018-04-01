textsdesign

О том, что я могу для вас сделать

Здравствуйте!

Здесь — SMM, PR, промо, тексты — по доступным ценам и качественно!

Делаю:

SMM: создание страниц, поддержка, разработка smm-стратегии, статистика, аналитика;

управление проектами, распределение ресурсов, запуск процессов, консультирование;

PR;

контент-менеджмент;

Wordpess, создание сайтов;

создание блогов, контент, поддержка;

журналистика;

редактирование;

литературное редактирование, корректирование;

создание текстов для журналов, газет, сайтов;

копирайтинг;

SEO: составление семантического ядра, оптимизация страниц сайта, SEO-аудит;

SEM; SEA; SERM;

настройка систем аналитики

Темы: новости, общество, политика, образование, спорт, фитнес, путешествия, туризм, бизнес

Процессы подготовки текста: работа с информацией, журналистика, написание, вычитка, редактирование, корректирование, подготовка справочной информации, публикация на сайте и т.д.

Виды текстов: журналистские жанры (медиа), художественные тексты, пресс-релизы, тексты для веб, дневники/блоги, прочее.

Стоимость:

договорная

предоплата - по курсу НБУ на день заказа

уникальность;

грамотность;

тексты в журналистских жанрах;

вычитка, корректирование текстов;

оплата для постоянных клиентов, заказчиков с отзывами и рейтингом выше среднего может быть 50% до, 50% после выполнения работы;

комплексные работы: тексты + PR + SMM

предпочтительный способ связи - электронная почта:

[email protected]