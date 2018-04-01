textsdesign

Полина textsdesign

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
О том, что я могу для вас сделать

Здравствуйте!

Здесь — SMM, PR, промо, тексты — по доступным ценам и качественно!

Делаю:

  • SMM: создание страниц, поддержка, разработка smm-стратегии, статистика, аналитика;
  • управление проектами, распределение ресурсов, запуск процессов, консультирование;
  • PR;
  • контент-менеджмент;
  • Wordpess, создание сайтов;
  • создание блогов, контент, поддержка;
  • журналистика;
  • редактирование;
  • литературное редактирование, корректирование;
  • создание текстов для журналов, газет, сайтов;
  • копирайтинг;
  • SEO: составление семантического ядра, оптимизация страниц сайта, SEO-аудит;
  • SEM; SEA; SERM;
  • настройка систем аналитики
Специализация в работе с текстами 

Темы: новости, общество, политика, образование, спорт, фитнес, путешествия, туризм, бизнес

Процессы подготовки текста: работа с информацией, журналистика, написание, вычитка, редактирование, корректирование, подготовка справочной информации, публикация на сайте и т.д.

Виды текстов: журналистские жанры (медиа), художественные тексты, пресс-релизы, тексты для веб, дневники/блоги, прочее.

Стоимость:

  • договорная
  • предоплата - по курсу НБУ на день заказа
Преимущества:

  • уникальность;
  • грамотность;
  • тексты в журналистских жанрах;
  • вычитка, корректирование текстов;
  • оплата для постоянных клиентов, заказчиков с отзывами и рейтингом выше среднего может быть 50% до, 50% после выполнения работы;
  • комплексные работы: тексты + PR + SMM
Контакты:

предпочтительный способ связи - электронная почта:

[email protected]