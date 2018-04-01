textsdesign

О том, что я могу для вас сделать
Здравствуйте!
Здесь — SMM, PR, промо, тексты — по доступным ценам и качественно!
Делаю:
- SMM: создание страниц, поддержка, разработка smm-стратегии, статистика, аналитика;
- управление проектами, распределение ресурсов, запуск процессов, консультирование;
- PR;
- контент-менеджмент;
- Wordpess, создание сайтов;
- создание блогов, контент, поддержка;
- журналистика;
- редактирование;
- литературное редактирование, корректирование;
- создание текстов для журналов, газет, сайтов;
- копирайтинг;
- SEO: составление семантического ядра, оптимизация страниц сайта, SEO-аудит;
- SEM; SEA; SERM;
- настройка систем аналитики
Темы: новости, общество, политика, образование, спорт, фитнес, путешествия, туризм, бизнес
Процессы подготовки текста: работа с информацией, журналистика, написание, вычитка, редактирование, корректирование, подготовка справочной информации, публикация на сайте и т.д.
Виды текстов: журналистские жанры (медиа), художественные тексты, пресс-релизы, тексты для веб, дневники/блоги, прочее.
Стоимость:
- договорная
- предоплата - по курсу НБУ на день заказа
- уникальность;
- грамотность;
- тексты в журналистских жанрах;
- вычитка, корректирование текстов;
- оплата для постоянных клиентов, заказчиков с отзывами и рейтингом выше среднего может быть 50% до, 50% после выполнения работы;
- комплексные работы: тексты + PR + SMM
предпочтительный способ связи - электронная почта: