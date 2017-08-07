Посчастливилось поработать с Сергеем, очень добросовестный и профессиональный специалист. Перевел и сдал все статьи раньше срока, перевод выполнен очень качественно, результатом работы полностью доволен. Обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем. Однозначно рекомендую!