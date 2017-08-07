Художественные и технические переводы английский-русский-украинский
Знание языков:
Украинский, русский: свободно
Английский: С1. Свободно читаю, пишу, разговариваю
2017 - закончил курс Prometheus business english (оценка 99%)
Основная тематика:
Медиа статьи, новости
Реклама
Официальные документы и бизнес-переписка
Локализация сайтов
Software/hardware
Только ручной перевод.
Оплата:
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Портфолио
- Перевод новостной статьи EN->RU171 просмотр
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Посчастливилось поработать с Сергеем, очень добросовестный и профессиональный специалист. Перевел и сдал все статьи раньше срока, перевод выполнен очень качественно, результатом работы полностью доволен. Обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро связались, обсудили все детали, работу сдал, деньги получил вовремя