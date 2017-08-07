than327

Сергей than327

 
30 летУкраина/Тростянец
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Художественные и технические переводы английский-русский-украинский

Знание языков:

Украинский, русский: свободно

Английский: С1. Свободно читаю, пишу, разговариваю

2017 - закончил курс Prometheus business english (оценка 99%)

Основная тематика:

 Медиа статьи, новости

Реклама

Официальные документы и бизнес-переписка

Локализация сайтов

Software/hardware

Только ручной перевод.

Оплата:

Visa Приватбанк (USD)

WebMoney Z, U

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Отзывы заказчиков
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Перевод статей IT-тематики
Посчастливилось поработать с Сергеем, очень добросовестный и профессиональный специалист. Перевел и сдал все статьи раньше срока, перевод выполнен очень качественно, результатом работы полностью доволен. Обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем. Однозначно рекомендую!
Быстро связались, обсудили все детали, работу сдал, деньги получил вовремя
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