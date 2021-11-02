Графический дизайнер / Баннеры / Инфографика / Оформление соцсетей

Более 5 лет занимаюсь дизайном! Создаю креативы, логотипы, оформление социальных сетей, инфографику для маркетплейсов.

За эти годы сотрудничал с высшими учебными заведениями, общественными

организациями, рекламными и печатными агенствами, молодежными

организациями и торговыми сетями.

- Работаю до победного. Пока клиент не останется доволен на все 100%, учитываю ВСЕ правки и пожелания.

- Креативно решаю задачи клиентов. Слежу за современными трендами в мире дизайна и не стою на месте.

- Всегда на связи. Оперативно отвечаю на заказы и сообщения заказчиков,

остаюсь на связи с клиентом от начала и до конца работы. Ценю своё и

чужое время.

Нужен уникальный и продающий дизайн от которого у конкурентов отвиснет челюсть? Скорее пишите!