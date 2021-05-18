Быстро и качественно. Готов приступит уже сейчас. Я в этом разбираюсь, не сомневайтесь : --------------------------------------------------------------------------
Frontend: CSS 3.0, HTML5,jquery,SASS,LESS,
CMS: Wordpress, OpenCart, Drupal,Bitrix,ModX
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WORDPRESS,HTML ---------------------------------------------------
›› перенос с другой системы на WORDPRESS ›› создание Landing page
›› создание сайтов визиток
›› написание корпоративного сайта
›› создание сайтов-каталогов
›› создание интернет-магазина
›› создание уникального сайта по вашему дизайну
›› создание дизайн-проекта для вашего сайта
›› доработка готовых сайтов
›› создания тем
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ---------------------------------------------------
›› Без предоплаты; ›› 50% оплаты после просмотра готовой работы;
›› Не обговоренные правки оплачиваются отдельно в зависимости от характера правок;
›› 50% после переноса на ваш хостинг.
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ОПЛАТА ---------------------------------------------------
›› Visa/Master card