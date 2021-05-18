Качество.

Быстро и качественно. Готов приступит уже сейчас. Я в этом разбираюсь, не сомневайтесь : --------------------------------------------------------------------------

Frontend: CSS 3.0, HTML5,jquery,SASS,LESS,

CMS: Wordpress, OpenCart, Drupal,Bitrix,ModX

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WORDPRESS,HTML ---------------------------------------------------

›› перенос с другой системы на WORDPRESS ›› создание Landing page

›› создание сайтов визиток

›› написание корпоративного сайта

›› создание сайтов-каталогов

›› создание интернет-магазина

›› создание уникального сайта по вашему дизайну

›› создание дизайн-проекта для вашего сайта

›› доработка готовых сайтов

›› создания тем

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ПОРЯДОК РАБОТЫ ---------------------------------------------------

›› Без предоплаты; ›› 50% оплаты после просмотра готовой работы;

›› Не обговоренные правки оплачиваются отдельно в зависимости от характера правок;

›› 50% после переноса на ваш хостинг.

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ОПЛАТА ---------------------------------------------------

›› Visa/Master card