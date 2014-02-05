Ну и так вот... PHP (+ фреймвоки какие-то), MYSQL, JAVASCRIPT, PERL, SSI, CSS, HTML и т.д... и т.п... то бишь программирую, верстаю, администрирую и т.д... чего-то хуже , чего-то лучше...

Боролся с различными CMS включая самописные и экзотические (ставил, настраивал, правил, дописывал, верстал, переверстывал, натягивал верстку). Сам CMS не пишу - и никому не советую. Готовые решения перекрывают 99.99% - того что могут потребовать на этом сайте. Парсеры. По АПИ чего-нить к чему-нить прикручивал - массу раз. На джаваскрипте (чистый, с jquery) от визуальных эффектов - до всех этих систем управления с подгрузкой аяксовой. То бишь чего-то делать я умею.

Онлайн - более чем регулярно... не теряюсь... Предоплату не беру... По сентенциям: "надо исправить несколько ошибок на сайте ", "надо сделать сайт про что-то" - ни цену - ни сроки не называю... не умею... пишите - звоните - давайте обсуждать - чего - откуда, как и за сколько... За предварительные переговоры денег не беру...

По поводу вопросов про портфолио:

1. Не верю я ни в предвыборные обещания, ни в портфолио...

2. Портфолио о познаниях в области какого-либо языка программирования - как выглядит вообще - кто-нить представляет? Куски программного кода?! С сертификатом авторства?!

[email protected]