Качественная верстка от опытного верстальщика
Современная верстка HTML/CSS. Pug(Jage), SASS, Gulp, HTML5, CSS3. Базовые знания Javascript, JQuery, PHP.
Работа с системами контроля версий - Git, SVN
Реализовано более 100 проектов.
Основные навыки: кроссбраузерная вёрстка крупных сайтов со сложной архитектурой быстро, поддерживаемо, расширяемо, с БЭМ и без. Вёрстка сложных дизайнерских промо-сайтов.
- Вёрстка для мобильных устройств;
- Верстка почтовых писем;
- Верстка сложных порталов;
- Верстка адаптивных интернет-магазинов;
- Верстка личных кабинетов.
Мои работы
http://kraisvetny.com/works/brizo/index.html
http://kraisvetny.com/works/car-island/listing.html
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HTML-верстка
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Сайты «под ключ»
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$15/час
от $1000от 15 дней
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