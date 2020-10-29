Качественная верстка от опытного верстальщика

Современная верстка HTML/CSS. Pug(Jage), SASS, Gulp, HTML5, CSS3. Базовые знания Javascript, JQuery, PHP.

Работа с системами контроля версий - Git, SVN

Реализовано более 100 проектов.

Основные навыки: кроссбраузерная вёрстка крупных сайтов со сложной архитектурой быстро, поддерживаемо, расширяемо, с БЭМ и без. Вёрстка сложных дизайнерских промо-сайтов.

- Вёрстка для мобильных устройств;

- Верстка почтовых писем;

- Верстка сложных порталов;

- Верстка адаптивных интернет-магазинов;

- Верстка личных кабинетов.

Мои работы

http://kraisvetny.com/works/brizo/index.html

http://kraisvetny.com/works/car-island/listing.html

http://kraisvetny.com/works/stal/index.html