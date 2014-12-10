Чёткость линий, умеющая сказать больше чем слова, игра красок, передающая настроение – вот ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ЛОГОТИПА.

Я люблю и умею не только слушать, но и слышать собеседника, улавливая на уровне подсознания его видение готовой работы. Мне остаётся лишь воплотить задуманное в виде изображения. Фантазия подсказывает мне всё многообразие и вариативность создаваемого образа, поэтому на суд заказчика предстаёт несколько эскизов, из которых он волен выбрать наиболее близкий для себя вариант.

Мне по душе лаконичность, когда несколькими взмахами кисти рождается истина, не загромождённая лишними сюжетами, отягощающими её воздушность. Мои идеи не рождаются в муках, они плод любви к профессии, оттого и приходят сами, ещё в момент обсуждения проекта. Каждая из них – уникальна, индивидуальна, эксклюзивна, а воплощённая в графике навсегда становится ТОЛЬКО ВАШЕЙ.