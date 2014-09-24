theorema11

Роберт Китанов theorema11

 
43 годаРоссия/Киров
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Превращаю Ваши желания в текст

Я - Роберт. Мои разносторонние интересы, использование различных стилей в изложении материала, а так же скорость и добросовестность исполнения, надеюсь, Вам помогут

Ваш Роберт Китанов

Отзывы заказчиков
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Грамотный копирайтер/ рерайтер со знанием языков
Роберт очень качественно составляет тексты, которые отличается высоким уровнем грамотности и читабельности, а также соответствуют нашим требованиям. Будем рады продолжить сотрудничество и дальше.
С Виктором Ганзеном было легко и просто работать. Спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
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Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
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Переводы
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от $1
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
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