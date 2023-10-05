Всем привет! Занимаюсь разработкой сайтов с 2018 года.
Мои контакты:
telegram - @theshok??
email - [email protected]
Навыки:
HTML5, CSS, CSS3, JS, PHP, Angular, Angular Universal, RxJs
PWA
SSR
Web components
Адаптивная верстка
Bitrix УС
Написание компонентов
Парсеры
Подключение учетных систем к БУС
Подключение сайта по rest API к API сторонних сервисов
Связывание Битрикс24 с сайтом
Время работы:
пн - сб
С 11:00 до 19:00
Не много о работе:
Делаю свою работу исключительно качественно. Вся работа ведется исключительно на моих серверах и хостингах. Если найдете баги в работе сайта или в верстке, при условии, что сторонние разработчики не правили код, исправление бесплатно даже через год!
Принципы в работе:
Обсуждение задач строго в письменном виде. Весь написанный код, остается у меня и не передается до сдачи проекта.
Гарантии:
Соблюдение сроков
Качественная работа
Разумная цена
Постоянный онлайн
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение
Ответ на сообщения в telegram, 100%
Ответ на письма, написанные на почту - 100% (при условии, что не попали в папку СПАМ)
Гарантия на сайты 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)
Гарантия на верстку (согласно ТЗ) - 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)
Оплата:
Сбербанк
Tinkoff
Яндекс.Деньги
Альфа Банк
СБП по счету