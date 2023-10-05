Адаптивная, кросс-браузерная верстка, сайты под ключ

Всем привет! Занимаюсь разработкой сайтов с 2018 года.

Мои контакты:

Навыки:

HTML5, CSS, CSS3, JS, PHP, Angular, Angular Universal, RxJs

PWA

SSR

Web components

Адаптивная верстка

Bitrix УС

Написание компонентов

Парсеры

Подключение учетных систем к БУС

Подключение сайта по rest API к API сторонних сервисов

Связывание Битрикс24 с сайтом

Время работы:

пн - сб

С 11:00 до 19:00

Не много о работе:

Делаю свою работу исключительно качественно. Вся работа ведется исключительно на моих серверах и хостингах. Если найдете баги в работе сайта или в верстке, при условии, что сторонние разработчики не правили код, исправление бесплатно даже через год!

Принципы в работе:

Обсуждение задач строго в письменном виде. Весь написанный код, остается у меня и не передается до сдачи проекта.

Гарантии:

Соблюдение сроков

Качественная работа

Разумная цена

Постоянный онлайн

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение

Ответ на сообщения в telegram, 100%

Ответ на письма, написанные на почту - 100% (при условии, что не попали в папку СПАМ)

Гарантия на сайты 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)

Гарантия на верстку (согласно ТЗ) - 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)

Оплата: