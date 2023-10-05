theshok

Александр Промский theshok

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Адаптивная, кросс-браузерная верстка, сайты под ключ

Всем привет! Занимаюсь разработкой сайтов с 2018 года.

Мои контакты:

Навыки:

  • HTML5, CSS, CSS3, JS, PHP, Angular, Angular Universal, RxJs

  • PWA

  • SSR

  • Web components

  • Адаптивная верстка

  • Bitrix УС

  • Написание компонентов

  • Парсеры

  • Подключение учетных систем к БУС

  • Подключение сайта по rest API к API сторонних сервисов

  • Связывание Битрикс24 с сайтом

Время работы:

пн - сб

С 11:00 до 19:00

Не много о работе:

Делаю свою работу исключительно качественно. Вся работа ведется исключительно на моих серверах и хостингах. Если найдете баги в работе сайта или в верстке, при условии, что сторонние разработчики не правили код, исправление бесплатно даже через год!

Принципы в работе:

Обсуждение задач строго в письменном виде. Весь написанный код, остается у меня и не передается до сдачи проекта.

Гарантии:

  • Соблюдение сроков

  • Качественная работа

  • Разумная цена

  • Постоянный онлайн

  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение

  • Ответ на сообщения в telegram, 100%

  • Ответ на письма, написанные на почту - 100% (при условии, что не попали в папку СПАМ)

  • Гарантия на сайты 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)

  • Гарантия на верстку (согласно ТЗ) - 6 месяцев (при условии, что код не правил сторонний разработчик)

Оплата:

  • Сбербанк

  • Tinkoff

  • Яндекс.Деньги

  • Альфа Банк

  • СБП по счету

email: [email protected]

telegram: @theshok

PHPВерстка сайтаCSSAngular