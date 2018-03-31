thetonygreen

Антон Сафронов thetonygreen

 
29 летРоссия/Йошкар-Ола
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Safronov. A | Web-разработка: лендинги, интернет-магазины, многостраничные

Создание сайтов "под ключ": лендинги, интернет-магазины, многостраничные

Адаптивный дизайн и вёрстка

Технологии: HTML5, CSS3, JS, Ajax, PhoneGap/Cordova, PHP, SQL

Фреймворки: Bootstrap, jQuery, Framework7, etc...

CMS: Tilda, OpenCart, WordPress, DLE, Joomla, Bitrix

Оптимизация под Google PageSpeed Insights (.htaccess, сжатие, кэширование)

Микроразметка (SEO)

Образование: высшее (бакалавриат)

• Поволжский Государственный Технологический Университет (https://volgatech.net)

• Факультет Информатики и Вычислительной Техники

• Диплом: «Разработка кроссплатформенного мобильного клиента веб-сайта»

• https://safronov.xyz

• [email protected]

• Telegram | VK | Skype: thetonygreen

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLJoomlaBootstrapjQueryTildaAjaxБитриксDLEPhoneGapCordovaSQL
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$200
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Создать небольшой сайт на движке tilda
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Fleeting
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужна Аватарка
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