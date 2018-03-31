Safronov. A | Web-разработка: лендинги, интернет-магазины, многостраничные
Создание сайтов "под ключ": лендинги, интернет-магазины, многостраничные
Адаптивный дизайн и вёрстка
Технологии: HTML5, CSS3, JS, Ajax, PhoneGap/Cordova, PHP, SQL
Фреймворки: Bootstrap, jQuery, Framework7, etc...
CMS: Tilda, OpenCart, WordPress, DLE, Joomla, Bitrix
Оптимизация под Google PageSpeed Insights (.htaccess, сжатие, кэширование)
Микроразметка (SEO)
Образование: высшее (бакалавриат)
• Поволжский Государственный Технологический Университет (https://volgatech.net)
• Факультет Информатики и Вычислительной Техники
• Диплом: «Разработка кроссплатформенного мобильного клиента веб-сайта»
• Telegram | VK | Skype: thetonygreen
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$200
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, не отступая от желаний заказчика. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с четким пониманием какого результата надо добиться. С радостью поработаю еще!