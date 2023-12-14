Тим - Web Разработчик



Приветствую! Я Тимофей, фрилансер по HTML и CSS.

Я владею следующими навыками:

HTML

CSS

SASS/SCSS

Flexbox

Grid

Responsive design

Адаптивный дизайн

Базовый Java Script

Я всегда открыт для новых проектов и задач. Если вы ищете верстальщика, который сможет качественно и в срок реализовать ваш проект, я буду рад вам помочь.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта.

[Telegram: @vason06]

Я специализируюсь на разработке адаптивных веб-сайтов, которые выглядят отлично на всех устройствах.

Я - увлеченный веб-разработчик, который всегда стремится создавать красивые и функциональные веб-сайты. Я обладаю отличными навыками программирования и дизайна.

Я - опытный верстальщик, который может воплотить в жизнь любую вашу задумку. Я работаю быстро и качественно, а также всегда открыт для новых идей.