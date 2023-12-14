Приветствую! Я Тимофей, фрилансер по HTML и CSS.
Я владею следующими навыками:
HTML
CSS
SASS/SCSS
Flexbox
Grid
Responsive design
Адаптивный дизайн
Базовый Java Script
Я всегда открыт для новых проектов и задач. Если вы ищете верстальщика, который сможет качественно и в срок реализовать ваш проект, я буду рад вам помочь.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта.
[Telegram: @vason06]
Я специализируюсь на разработке адаптивных веб-сайтов, которые выглядят отлично на всех устройствах.
Я - увлеченный веб-разработчик, который всегда стремится создавать красивые и функциональные веб-сайты. Я обладаю отличными навыками программирования и дизайна.
Я - опытный верстальщик, который может воплотить в жизнь любую вашу задумку. Я работаю быстро и качественно, а также всегда открыт для новых идей.
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