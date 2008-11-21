Создание сложных веб-приложений

Успешный опыт создания веб-приложений сложностью до 75 справочников и бюджетом, выражаемым пятизначной суммой уе.

Сотрудничество с многими крупными студиями Украины и России, аутсорс (outsource) и аутстафф (outstaff), поддержка крупных веб-проектов.

Эксклюзивное проектирование интернет-магазинов

Наиболее ценными свойствами любого магазина является качество обслуживания для покупателей, простота управления и надежность работы для владельцев. Неоспоримыми преимуществами Интернет-магазина как инструмента продаж являются еще и скорость вместе с экономичностью продвижения товаров и услуг.

Когда универсальный магазин уже не может удовлетворять растущие потребности Вашего бизнеса, когда цена его сопровождения становится непомерной, приходит время создания эксклюзивного решения, адаптированного под структуру конкретного бизнеса.

Информационные сайты

Сайты-визитки уже давно не могут быть эффективным представительством компании в интернете.

Информационный сайт в интернете предназначено для организации полнофункциональной работы Вашей компании, проекта или продукта в сети интернет, обмен информацией с потенциальными клиентами, информирование рынка о деятельности компании, новинках модельного ряда, акциях и скидках - обеспечение полномасштабного представительства компаний в сети Интернет.