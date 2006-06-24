thursunaliev

Хасан Турсуналиев thursunaliev

 
17 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Добрый день друг. Ты ищешь меня ? "Разумеется" Я готов выполнить твой заказ

Что делаю ?

  • Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
Чем занимаюсь...
  • веб программирование / скрипты
  • натяжка верстки на CMS (wordpress)
  • создание сайтов с нуля под ключ
  • HTML5, CSS4 , JS (jQuery)
  • Препроцессоры SASS, LESS
  • Grid, Flex, Bootstrap 5
  • webpack
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В качестве бонуса предлагаю:

  • Бесплатно 7 дней на мелкие правки недочетов, которые могли остаться незамеченными
  • Выгрузка проекта на хостинг
  • Подключение домена
Связь со мной...

WordPressBootstrapjQuerySASS