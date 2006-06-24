thursunaliev

Хасан Турсуналиев thursunalievthursunaliev
17 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Добрый день друг. Ты ищешь меня ? "Разумеется" Я готов выполнить твой заказ
Что делаю ?
- Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
- веб программирование / скрипты
- натяжка верстки на CMS (wordpress)
- создание сайтов с нуля под ключ
- HTML5, CSS4 , JS (jQuery)
- Препроцессоры SASS, LESS
- Grid, Flex, Bootstrap 5
- webpack
- E-mail --------[email protected]
- telegram ----https://t.me/hasanthursunaliev
- номер --------+998991779437
- Бесплатно 7 дней на мелкие правки недочетов, которые могли остаться незамеченными
- Выгрузка проекта на хостинг
- Подключение домена
- E-mail [email protected]
- telegram ----https://t.me/hasanthursunaliev
- номер --------+998991779437