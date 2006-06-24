thursunaliev

Добрый день друг. Ты ищешь меня ? "Разумеется" Я готов выполнить твой заказ

Что делаю ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

веб программирование / скрипты

натяжка верстки на CMS (wordpress)

создание сайтов с нуля под ключ

HTML5, CSS4 , JS (jQuery)

Препроцессоры SASS, LESS

Grid, Flex, Bootstrap 5

webpack