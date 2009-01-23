Дружная команда профессионалов занимается:
- разработкой прикладных программ "с нуля"
- модернизацией существующих приложений и скриптов
- разработкой и созданием пользовательских интерфейсов
- системным и сетевым администрированием
В нашем активе:
- ведение крупных проектов с нуля до момента релиза
- участие в создании коммерчески успешных проектов (x-cart, litecommerce, sales-n-stats)
- создание корпоративных ERP- и CRM-систем
- интеграция различных АСУ в единое пользовательское пространство
- интеграция с различными платежными системами (2checkout, chronopay)
Специализация:
- php
- Java SE, Java EE
- скриптовые языки unix: /bin/sh,
- perl
- python
- Прикладное и системное программирование на C/C++ под различные версии unix
- MySQL, PostgreSQL