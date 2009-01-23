tick2tack

Наталья Ганина tick2tack

 
40 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Прикладное и системное программирование

Дружная команда профессионалов занимается:

- разработкой прикладных программ "с нуля"

- модернизацией существующих приложений и скриптов

- разработкой и созданием пользовательских интерфейсов

- системным и сетевым администрированием

В нашем активе:

- ведение крупных проектов с нуля до момента релиза

- участие в создании коммерчески успешных проектов (x-cart, litecommerce, sales-n-stats)

- создание корпоративных ERP- и CRM-систем

- интеграция различных АСУ в единое пользовательское пространство

- интеграция с различными платежными системами (2checkout, chronopay)

Специализация:

- php

- Java SE, Java EE

- скриптовые языки unix: /bin/sh,

- perl

- python

- Прикладное и системное программирование на C/C++ под различные версии unix

- MySQL, PostgreSQL

PHPPythonMySQLPostgreSQLPerlJavaUnix
Отзывы заказчиков
johnick
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Модернизация галереи Photoplog на форуме vBulletin
Очень понравилось работать с данным специалистом! Процесс сопровождался грамотными описаниями и пояснениями. Все модернизации выполнены очень оперативно и качественно. Премного благодарен и надеюсь и на дальнейшее сотрудничество!
Все ок.
Ответный отзыв
jserge
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
9 баллов
15 лет назад
Компонент расчета (почти калькулятор) для Joomla
Качеством исполнения доволен. Наши пожелания учтены достаточно точно. Буду рад сотрудничать с командой в дальнейшем.
Четкое задание, хорошая коммуникация, своевременная оплата. Сергей, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Booking.com
Грамотный специалист, очень ответственная и трудолюбивая. Продолжу сотрудничество.
Все ок.
Ответный отзыв