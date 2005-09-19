$12
Нужна обложка для трека, Подробнее в лс
Иллюстрации и Рисунки11 заявок
Закрыт
6 месяцев назад
Всем привет! Меня зовут Владислав, мне 17 лет и я могу выполнять различную работу, которую вы предложите. Берусь только за работу, котору смогу выполнить. Пишите мне на счет работы, буду рад получить от вас задание и выполнить его!
Нужна обложка для трека, Подробнее в лс
Скину видео, где +-накидал то чего хочу. Буквально видео на 35 секунд для премьеры трека. Более подробно обсудим в дм.
Нужен логотип, подробнее расскажу в лс