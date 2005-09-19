tilljoke

Владислав tilljoke

 
18 летРоссия/Хабаровск
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Всем привет! Выполняю различную работу!

Всем привет! Меня зовут Владислав, мне 17 лет и я могу выполнять различную работу, которую вы предложите. Берусь только за работу, котору смогу выполнить. Пишите мне на счет работы, буду рад получить от вас задание и выполнить его!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sawchenko
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
день назад
$7
10 баллов
6 месяцев назад
Нужен 35 секундный монтаж для песни
Спасибо Владиславу за совместный проект. Быстро пришли к нужному результату.
Все сделано отлично, и в быстрые сроки
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