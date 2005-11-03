Мої здобутки

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🔥 Вам потрібен відеомонтажер?🔥 Для поточної роботи чи простого монтажу? Вітаю, ви знайшли мене!

Я зроблю все можливе, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.

Мої найтриваліші проекти:

🥇Створення трейлера до фільму

🥇Комерційне відеомонтаж

✅Діяльність на YouTube: До речі, я займаюся відеопродакшеном для свого каналу YouTube останній рік. А мої відео набирали до тисячі переглядів.

Мої інструменти для редагування відео/аудіо:

🚩Adobe Premiere Pro 2023

🚩Adobe Audition CC

🕙 Я вільний з 8:00 до 18:00 за тихоокеанським стандартним часом. Для постійних клієнтів я вільний у будь-який час!