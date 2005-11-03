Мої здобутки
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🔥 Вам потрібен відеомонтажер?🔥 Для поточної роботи чи простого монтажу? Вітаю, ви знайшли мене!
Я зроблю все можливе, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.
Мої найтриваліші проекти:
🥇Створення трейлера до фільму
🥇Комерційне відеомонтаж
✅Діяльність на YouTube: До речі, я займаюся відеопродакшеном для свого каналу YouTube останній рік. А мої відео набирали до тисячі переглядів.
Мої інструменти для редагування відео/аудіо:
🚩Adobe Premiere Pro 2023
🚩Adobe Audition CC
🕙 Я вільний з 8:00 до 18:00 за тихоокеанським стандартним часом. Для постійних клієнтів я вільний у будь-який час!
Видеомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $12от 1 дня
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