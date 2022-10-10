timaefa

Тимур Эфендиев timaefa

 
19 летАзербайджан/Гянджа
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
hypetea
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Лабораторная робота по инженерии программного обеспечения
Всё отлично
Нормально
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