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Тимур Эфендиев
timaefa
timaefa
19 лет
Азербайджан
/
Гянджа
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 месяца назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Владислав
hypetea
21 год
Украина
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 отзыва
$20
10 баллов
год назад
Лабораторная робота по инженерии программного обеспечения
Всё отлично
Нормально
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Отзывы заказчиков
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