Изучая современный дизайн, можно творить шедевры...

В последние время активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ в том числе и магазины

- Веб-дизайн

Также работа в ZERO Блоке с использованием Adobe Photoshop 2020

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Мне нравится осознавать, что мои сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.