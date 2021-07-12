Изучая современный дизайн, можно творить шедевры...
В последние время активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ в том числе и магазины
- Веб-дизайн
Также работа в ZERO Блоке с использованием Adobe Photoshop 2020
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня главное?
Мне нравится осознавать, что мои сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
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Портфолио
- Сайт для отелей38 просмотров
- Дизайн для фитнеса38 просмотров
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- Дизайн для продажи мебели57 просмотров