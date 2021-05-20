timblueris

Привет! Меня зовут Тим Блуэрис, я эксперт в области 3D-дизайна.

У меня 3-летний опыт работы в производстве 3D моделей , и я специализируюсь на моделях, созданных с помощью Blander и ZBrush. По большей части, я получил опыт работы в Room 8 Studio - известной компании по разработке игр и художественного производства. Я был их ведущим дизайнером и помог им существенно увеличить их прибыль.

Я считаю, что общение является ключом к любому успешному проекту, поэтому предлагаю запланировать телефонный звонок или звонок по Skype для дальнейшего обсуждения проекта.