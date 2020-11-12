Монтажер видео
Я работаю с видео 6 лет
Был опыт работы с разными форматами
Создание Insta Story ( их можно увидеть в моем рабочем профиле Instagram )
Рекламных роликов.
Обзоров на технику.
Создание роликов эротического характера
Так же знаком с Motion Designe ( анимация текста,картинок и т.д)
Предлагаю сделать для вас пробный ролик
Готов работать на долгой основе
Для обсуждения подробностей , можем созвониться.
Мое портфолио ( папка на 19 ГБ ) ( https://yadi.sk/d/90Lw8y-C9A7yYg?w=1 - ссылка на Яндекс Диск)
( 8-923-006-99-70 )
Рабочий профиль Instagram : mottionartt
Действие аккаунта приостановлено!