Монтажер видео

Я работаю с видео 6 лет

Был опыт работы с разными форматами

Создание Insta Story ( их можно увидеть в моем рабочем профиле Instagram )

Рекламных роликов.

Обзоров на технику.

Создание роликов эротического характера

Так же знаком с Motion Designe ( анимация текста,картинок и т.д)

Предлагаю сделать для вас пробный ролик

Готов работать на долгой основе

Для обсуждения подробностей , можем созвониться.

Мое портфолио ( папка на 19 ГБ ) ( https://yadi.sk/d/90Lw8y-C9A7yYg?w=1 - ссылка на Яндекс Диск)

( 8-923-006-99-70 )

Рабочий профиль Instagram : mottionartt