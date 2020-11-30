Разбираюсь в таких программах как: 1. Sony Vegas Pro 2. Photoshop

Приветствую тебя мой дорогой друг, если ты зашёл на мою страницу значит ты скорее всего ищешь хорошего Видеомонтажер.

Я довольно долго работаю с программой Sony Vegas Pro и знаю ее хитрости, что, где и как.

Если ты начинающий видеоблогер или хочешь завести свой YouTube канал но, ты плохо разбираешься в монтаже, то ты по адресу, я как раз ищу таких людей которые нуждаются в таких людях как я, которые хорошо разбираются в видеомонтаже. Я могу помочь тебе с видеомонтажом и монтировать твои видеоролики.

Если тебя это хоть как то заинтересовало пиши мне в ВК в ЛС - https://vk.com/n_naglii

По счет цены мы сможем с вами договориться.