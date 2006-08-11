Требуется опытный верстальщик для работы над каталогом продукции 630 страниц. Задание: Заменить весь текст в готовой верстке в QuarkXPress (перевод с языка на язык) В каталоге присутствуют: таблицы, подписи к чертежам, статьи. Файлы иллюстраций в EPS отдельно. Верстка ...