Требуется опытный верстальщик для работы над каталогом продукции 630 страниц. Задание: Заменить весь текст в готовой верстке в QuarkXPress (перевод с языка на язык) В каталоге присутствуют: таблицы, подписи к чертежам, статьи. Файлы иллюстраций в EPS отдельно. Верстка ...
Центр литературного перевода "АЛФАВИТ" Осуществляет перевод художественной, научно-популярной и специальной литературы, готовит оригинал-макеты. Производит экспертизу и рецензирование переводов.
Приглашает к сотрудничеству:
Переводчиков,
Редакторов (художественной, популярной, научно-популярной, специальной, а также редакторов англоязычной литературы)
Корректоров,
Художников,
Верстальщиков.
Ждем Ваше резюме по адресу: [email protected]
- Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
требуются переводчики художественной, популярной, научной, научно-популярной и специальной переводной литературы.Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
требуются корректоры художественной, популярной, научной, научно-популярной и специальной переводной литературы.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуются редакторы художествнной, популярной, научной, научно-популярной и специальной переводной литературыРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуются переводчики с английского, немецкого, французского, армянского и итальянского языков.Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад