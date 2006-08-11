timofey

Тимофей Устинов timofey

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Центр литературного перевода "АЛФАВИТ" Осуществляет перевод художественной, научно-популярной и специальной литературы, готовит оригинал-макеты. Производит экспертизу и рецензирование переводов.

Приглашает к сотрудничеству:

Переводчиков,

Редакторов (художественной, популярной, научно-популярной, специальной, а также редакторов англоязычной литературы)

Корректоров,

Художников,

Верстальщиков.

Ждем Ваше резюме по адресу: [email protected]

  • Верстка QuarkXPress MAC

    Требуется опытный верстальщик для работы над каталогом продукции 630 страниц. Задание: Заменить весь текст в готовой верстке в QuarkXPress (перевод с языка на язык) В каталоге присутствуют: таблицы, подписи к чертежам, статьи. Файлы иллюстраций в EPS отдельно. Верстка ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $500

    требуются переводчики художественной, популярной, научной, научно-популярной и специальной переводной литературы.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик

    $500

    Требуются переводчики с английского, немецкого, французского, армянского и итальянского языков.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад