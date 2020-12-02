Добрый день. Я предоставляю услугу верстки по готовому дизайну, сделанному в Photoshop или другом графическом редакторе.

Вёрстка любых сайтов: Landing page, сайт-визитка, интернет магазин, портал и т. п.

В работе использую HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, Java Script, jQuery, Bootstrap 3/4.

Преимущества работы со мной :

Результат 100%. Вы получите готовый, адаптивно сверстанный макет, соответствующий всем современным стандартам: адаптивность, кроссбраузерность, валидность, чистота кода.

Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток.

Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

Для заказа нужно:

Для работы у Вас должен быть готовый макет и ТЗ.

Контакты для связи со мной:

Почта: [email protected]

Telegram: @timon97ck