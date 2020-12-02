Добрый день. Я предоставляю услугу верстки по готовому дизайну, сделанному в Photoshop или другом графическом редакторе.
Вёрстка любых сайтов: Landing page, сайт-визитка, интернет магазин, портал и т. п.
В работе использую HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, Java Script, jQuery, Bootstrap 3/4.
Преимущества работы со мной:
- Результат 100%. Вы получите готовый, адаптивно сверстанный макет, соответствующий всем современным стандартам: адаптивность, кроссбраузерность, валидность, чистота кода.
- Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток.
- Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если Вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
Для заказа нужно:
Для работы у Вас должен быть готовый макет и ТЗ.
Контакты для связи со мной:
Почта: [email protected]
Telegram: @timon97ck