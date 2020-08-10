timur20033

Грамотность, хороший слог и структура текста в каждой статье!

Копирайтер.

В моем активе:

— более 30 фриланс-проектов;

— работа внештатным автором в yodnews.com (5 статей ежедневно).

Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:

В моем активе:

— более 100 фриланс-проектов, транскрибация более 200 часов видео и аудио.

Контент-менеджер.

В моем активе:

— работа внештатным контент-менеджером в kurortmag.ru (добавлено на сайт более 1000 позиций).

Видеомонтаж.

В моем активе:

— создание и продвижение канала про путешествия на Youtube;

— видеомонтаж более 200 видеороликов длительностью от 4 до 30 минут.

Что я могу сделать для вас:

Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);

«Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;

Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;

Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;

Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.

Работаю в AutoCAD любых версий.

Выполнить качественный видеомонтаж Ваших видео по приемлемой цене.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!

Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Стоимость моей работы:

копирайтинг - от 2$/1000;

рерайтинг с вашего исходника - от 1.5$/1000;

написание и размещение отзывов на различных площадках - от 1$/1000;

описания товаров и категорий - от 1$ за описание 500зн;

транскрибация, набор текста и т.д. - оговаривается индивидуально;

видеомонтаж - оговаривается индивидуально;

Способы оплаты:

Webmoney - рублевый/долларовый кошелек;

ЯндексДеньги;

Банковская карта

Обращайтесь!

E-mail [email protected]

*Тестовые неоплачиваемые задания не выполняю. Считаю, что у меня достаточно опыта, навыков и отзывов на ресурсе.

**В ценах ориентируюсь на доллары. Оплата по курсу или по договоренности.