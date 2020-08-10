timur20033

Грамотность, хороший слог и структура текста в каждой статье!
Копирайтер.
В моем активе:
— более 30 фриланс-проектов;
— работа внештатным автором в yodnews.com (5 статей ежедневно).
Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:
В моем активе:
— более 100 фриланс-проектов, транскрибация более 200 часов видео и аудио.
Контент-менеджер.
В моем активе:
— работа внештатным контент-менеджером в kurortmag.ru (добавлено на сайт более 1000 позиций).
Видеомонтаж.
В моем активе:
— создание и продвижение канала про путешествия на Youtube;
— видеомонтаж более 200 видеороликов длительностью от 4 до 30 минут.
Что я могу сделать для вас:
- Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
- «Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой уникальностью;
- Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
- Создавать авторские материалы, такие как: продающие статьи, пресс-релизы, коммерческие предложения, тексты для e-mail рассылок, статьи о компании;
- Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.
- Работаю в AutoCAD любых версий.
- Выполнить качественный видеомонтаж Ваших видео по приемлемой цене.
- Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Стоимость моей работы:
- копирайтинг - от 2$/1000;
- рерайтинг с вашего исходника - от 1.5$/1000;
- написание и размещение отзывов на различных площадках - от 1$/1000;
- описания товаров и категорий - от 1$ за описание 500зн;
- транскрибация, набор текста и т.д. - оговаривается индивидуально;
- видеомонтаж - оговаривается индивидуально;
- Webmoney - рублевый/долларовый кошелек;
- ЯндексДеньги;
- Банковская карта
E-mail [email protected]
*Тестовые неоплачиваемые задания не выполняю. Считаю, что у меня достаточно опыта, навыков и отзывов на ресурсе.
**В ценах ориентируюсь на доллары. Оплата по курсу или по договоренности.