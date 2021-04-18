Качество, профессионализм, креативный подход к каждому видео. Работаю в программах Premiere Pro и After Effects.

Имею большой опыт видеомонтажа, готов взять работу любой сложности. Три года работал в Sony Vegas, после чего уже пять лет совмещаю Premiere Pro и After Effects, для создания более качественных видео. Работаю в разных жанрах, от создания travel-video до эдита и рекламы в инстаграм. Вот примеры моих работ (ссылки кликабельны) travel video,промо ролик fiba ,промо ролик fiba 3x3. Другие примеры моих работ вы можете посмотреть на youtube канале.

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