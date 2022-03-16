Верстальщик по жизни
Вёрстка веб-сайтов — вещь, которую можно научиться делать за месяц, и на осваивание которой может уйти десятилетие. Я здесь, потому что верстать не скучно, ведь всегда появляются интересные и сложные задачи, которые зажигают огонь в моих глазах, а заодно можно зарабатывать любимым делом. Вёрстка — это мой путь.
Мои работы: https://www.weblancer.net/users/timur_svoboda/portfolio/
Мои контакты:
- Telegram: https://t.me/timka_svoboda
- E-mail: [email protected]
Портфолио
- PR/Agency — вёрстка главной страницы сайта15 просмотров
- Под.Ключ — вёрстка главной страницы сайта20 просмотров
- E-kirpich — вёрстка лендинга23 просмотра