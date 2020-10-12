Я front end web Разработчик полного цикла, Умею Делать дизайн и прототипирование figma, Верстаю на чистом html css js.

Могу сделать любые анимации, параллакс изображения, множество других необычных эффектов которые привлекут внимание вашего клиента.

Делаю качественную оптимизацию готовых проектов, провожу аудит, могу сделать так чтобы ваш сайт загружался на 10-60% быстрее на всех платформах.

Делаю сео оптимизацию вас найдут даже если искали не очень корректно). И постоянно учусь новым фишкам.