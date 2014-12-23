Качественное выполнение заказов, сдача проекта в сроки.

• Веб дизайн

• Интерфейсы

• Логотипы

• Банера

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Результат работы со мной: psd-файлы по слоям (слои в папках, папки названы логически)

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Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: tinavia131

Телефон: +38(063) 678 06 20

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Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!