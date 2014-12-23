Качественное выполнение заказов, сдача проекта в сроки.
• Веб дизайн
• Интерфейсы
• Логотипы
• Банера
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Результат работы со мной: psd-файлы по слоям (слои в папках, папки названы логически)
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Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: tinavia131
Телефон: +38(063) 678 06 20
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Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
Портфолио
- Приложение Планировщик задач и Посадочная страница172 просмотра
- Посадочная страница Coffee&Cakes155 просмотров
- Сайт для PR Агенства "МЁД"181 просмотр
- Интернет магазин " SWISS WACHES "157 просмотров
- Посадочная страница "Portfolio"153 просмотра
Дизайн интерфейсов и игр
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Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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