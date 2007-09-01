SEO аудиты и сопровождение сайтов

Опыт работы

SEO-специалист, консультант, аналитик

с 8.2016 по настоящее время

Фриланс, удаленная работа.

Полный спектр SEO-услуг от проектирования сайта и контроля разработчиков, доаналитики и составления стратегий развития.

Основные проекты (всего более 30 за этот период):

SEO-специалист, аналитик

с 8.2015 по 8.2016 (1 год)

Podushka.com.ua: продвижение сайтов компании

Ключевые обязанности :

• Разработка SEO-стратегий по разным товарным группам

• Составление планов и прогнозирование результатов

• Анализ внутренней оптимизации

• Подбор семантического ядра и коррекция структуры

• Аналитика ссылочной массы, корректировка и наращивание

• Регулярный мониторинг технического состояния сайта, оперативное устранение

выявленных ошибок

• Взаимодействие с подрядчиками: поиск, контроль качестваработ и сроков выполнения поставленных задач

• Анализ результатов, подготовка сравнительных отчетов

Достижения :

Рост качественного органического трафика на 30% за год

Рост ключевого запроса (постельное белье) с топ 5 до топ 1

Компенсация сезонности за счет привлечения дополнительныхканалов продаж

Снижение затрат на контекстную рекламу в 2 раза при сохранении количества

конверсий

SEO-специалист, Team Lead

с 12.2014 по 8.2015 (8 месяцев)

Promo.ua: продвижениесайтов

Ключевые обязанности :

• Разработка SEO-стратегий

• Анализ внутренней и внешней оптимизации

• Веб-аналитика и составление прогнозов

• Подбор семантического ядра

• Разработка конкурентной структуры сайтов

• Работа со ссылочной массой

• Внутренняя оптимизация сайта

• Вывод сайтов из-под фильтров поисковых систем

• Постановка задач по оптимизации программистам и контрольих выполнения

• Мониторинг показателей сайта через системы аналитики,инструменты для вебмастеров и другие сервисы для продвижения

Достижения :

Оптимизация и успешное продвижение лидеров рынка интернеткоммерции comfy.ua, portativ.com.ua

SEO-специалист

с 08.2014по 12.2014 (5 месяцев)

Группа компаний"КОКОС" (Оптимизация и продвижение веб-сайтов www.kokoc.com)

Ключевые обязанности :

• Полный SEO-анализ сайта (внутренний, внешний, архитектуры)

• Оптимизация и продвижение сайтов

• Продвижение сайтов по позициям, трафику и кликам

• Написание различных ТЗ, закупка ссылок и статей.

Достижения:

Стабильный рост трафика и позиций по 54-м проектам.

Замдиректора по развитию

с 02.2011 по 02.2014 (3 года)

context-ua.com (lbicompany.com.ua) – мониторингон-лайн и офф-лайн новостных пространств.

Ключевые обязанности :

• Построение и развитие региональных представительств;

• Разработка структуры работы с информацией;

• Разработка принципиальной структуры сайта компании;

• Обучение персонала, решение внештатных ситуаций.

Достижения:

Наладил и контролировал работу региональных представительствво всех регионах Украины.

SEO-фрилансер

с 09.2007 по наст. время (12 лет)

Самостоятельное продвижение сайтов разнообразной тематики инаправленности, достижение топовых позиций по конкурентным запросам.

Образование

Высшее

Киевский политехническийинститут

Теплоэнергетический факультет

Специальность: Автоматизацияпроизводства

Владение языками

Английский — средний

Украинский — эксперт

Русский — эксперт