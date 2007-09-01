Опыт работы
SEO-специалист, консультант, аналитикс 8.2016 по настоящее время
Фриланс, удаленная работа.
Полный спектр SEO-услуг от проектирования сайта и контроля разработчиков, доаналитики и составления стратегий развития.
Основные проекты (всего более 30 за этот период):
SEO-специалист, аналитикс 8.2015 по 8.2016 (1 год)
Podushka.com.ua: продвижение сайтов компании
Ключевые обязанности:
• Разработка SEO-стратегий по разным товарным группам
• Составление планов и прогнозирование результатов
• Анализ внутренней оптимизации
• Подбор семантического ядра и коррекция структуры
• Аналитика ссылочной массы, корректировка и наращивание
• Регулярный мониторинг технического состояния сайта, оперативное устранение
выявленных ошибок
• Взаимодействие с подрядчиками: поиск, контроль качестваработ и сроков выполнения поставленных задач
• Анализ результатов, подготовка сравнительных отчетов
Достижения:
Рост качественного органического трафика на 30% за год
Рост ключевого запроса (постельное белье) с топ 5 до топ 1
Компенсация сезонности за счет привлечения дополнительныхканалов продаж
Снижение затрат на контекстную рекламу в 2 раза при сохранении количества
конверсий
SEO-специалист, Team Leadс 12.2014 по 8.2015 (8 месяцев)
Promo.ua: продвижениесайтов
Ключевые обязанности:
• Разработка SEO-стратегий
• Анализ внутренней и внешней оптимизации
• Веб-аналитика и составление прогнозов
• Подбор семантического ядра
• Разработка конкурентной структуры сайтов
• Работа со ссылочной массой
• Внутренняя оптимизация сайта
• Вывод сайтов из-под фильтров поисковых систем
• Постановка задач по оптимизации программистам и контрольих выполнения
• Мониторинг показателей сайта через системы аналитики,инструменты для вебмастеров и другие сервисы для продвижения
Достижения:
Оптимизация и успешное продвижение лидеров рынка интернеткоммерции comfy.ua, portativ.com.ua
SEO-специалистс 08.2014по 12.2014 (5 месяцев)
Группа компаний"КОКОС" (Оптимизация и продвижение веб-сайтов www.kokoc.com)
Ключевые обязанности:
• Полный SEO-анализ сайта (внутренний, внешний, архитектуры)
• Оптимизация и продвижение сайтов
• Продвижение сайтов по позициям, трафику и кликам
• Написание различных ТЗ, закупка ссылок и статей.
Достижения:
Стабильный рост трафика и позиций по 54-м проектам.
Замдиректора по развитиюс 02.2011 по 02.2014 (3 года)
context-ua.com (lbicompany.com.ua) – мониторингон-лайн и офф-лайн новостных пространств.
Ключевые обязанности:
• Построение и развитие региональных представительств;
• Разработка структуры работы с информацией;
• Разработка принципиальной структуры сайта компании;
• Обучение персонала, решение внештатных ситуаций.
Достижения:
Наладил и контролировал работу региональных представительствво всех регионах Украины.
SEO-фрилансерс 09.2007 по наст. время (12 лет)
Самостоятельное продвижение сайтов разнообразной тематики инаправленности, достижение топовых позиций по конкурентным запросам.
Образование
Высшее
Киевский политехническийинститут
Теплоэнергетический факультет
Специальность: Автоматизацияпроизводства
Владение языками
Английский — средний
Украинский — эксперт
Русский — эксперт