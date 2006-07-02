ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ:
• Коперайтера
• Сценариста ( опыт работы им полтора года )
• Мастера по видео мантажу, озвучке, созданию фильмов, презентаций, гугл сайтов и тд.
•Так же рассматриваю другие виды работы в интернете
У вас нет времени или способности писать интересные продающие тексты? Не хватает фантазии на создание УТП, неймингов, слоганов, объявлений? Эту проблему решу я. Обращайтесь в телеграмм @poliMin
Нужен интересный сценарий (не такой, как у всех) на любое мероприятие, шоу или видео?
Пишите мне в телеграмм @poliMin
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО МЕНЯ?
• Работаю на результат, за который и беру оплату
• В совершенстве знаю украинский и русский языки, так же английский на уровне В2, учу испанский
• Легко адаптируюсь к новым условиям
• Решение нестандартных ситуаций и задач - мой конек
• Способна предложить свои идеи
• На связи 24/7
• Заканчиваю работу четко в поставленные сроки без задержек
• Пишу тексты без лишней воды, преподношу сложное простыми словами
• Постоянно совершенствую свои навыки
• Приятна в общении и очень дорожу своей репутацией
Очень надеюсь на приятное сотрудничество именно с Вами! До скорого общения) Мой телеграмм для связи @poliMin. Пишите