ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ:

• Коперайтера

• Сценариста ( опыт работы им полтора года )

• Мастера по видео мантажу, озвучке, созданию фильмов, презентаций, гугл сайтов и тд.

•Так же рассматриваю другие виды работы в интернете

У вас нет времени или способности писать интересные продающие тексты? Не хватает фантазии на создание УТП, неймингов, слоганов, объявлений ? Эту проблему решу я. Обращайтесь в телеграмм @poliMin

Нужен интересный сценарий ( не такой, как у всех ) на любое мероприятие, шоу или видео?

Пишите мне в телеграмм @poliMin

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО МЕНЯ?

• Работаю на результат, за который и беру оплату

• В совершенстве знаю украинский и русский языки, так же английский на уровне В2, учу испанский

• Легко адаптируюсь к новым условиям

• Решение нестандартных ситуаций и задач - мой конек

• Способна предложить свои идеи

• На связи 24/7

• Заканчиваю работу четко в поставленные сроки без задержек

• Пишу тексты без лишней воды, преподношу сложное простыми словами

• Постоянно совершенствую свои навыки

• Приятна в общении и очень дорожу своей репутацией