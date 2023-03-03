Иллюстрация, создание логотипов/визиток, 3d-моделирование и рендеринг
Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием векторной графики в Adobe Illustrator (также владею функционалом Corel Draw), 3D-моделированием в таких программах, как 3ds Max, Cinema 4d и Zbrush; а также обработкой фотографий и созданием иллюстраций в Adobe Photoshop
Стараюсь прислушиваться к заказчику и учитывать все просьбы и поправки
Я против войны в Украине!
Портфолио
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