Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем. Применяю в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое.• Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)
- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.
- Кроссбраузерность (Последние 3 версии браузеров).
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Gulp
- Git
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- svg icons, шрифтовые иконки.
- Прокомментированный код.
- Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.
• О работе:
- Смотрю макет, предлагаю сроки и цену.
- Работаю по предоплате 30% или через "Безопасный платеж".
- Делаю свою работу качественно и в срок.
• Главный принцип о себе:
- Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.
• Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
•Оплата осуществляется через:
- Карта Приват.
- WebMoney
•Связь со мной:
- Telegram - https://t.me/Titanzq
- Viber - +380991123123
- Почта- [email protected]
Портфолио
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