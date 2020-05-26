Специалист по HTML/CSS верстке. (Верстальщик)

Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем. Применяю в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое.• Знания, умения, навыки:

- HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)

- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.

- Кроссбраузерность (Последние 3 версии браузеров).

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Gulp

- Git

- Соблюдение стандартов W3C.

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

- Реализация pixel perfect.

- svg icons, шрифтовые иконки.

- Прокомментированный код.

- Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.

• О работе:

- Смотрю макет, предлагаю сроки и цену.

- Работаю по предоплате 30% или через "Безопасный платеж".

- Делаю свою работу качественно и в срок.

• Главный принцип о себе:

- Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.

• Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

•Оплата осуществляется через:

- Карта Приват.

- WebMoney

﻿•Связь со мной:

﻿- Telegram - https://t.me/Titanzq

- Viber - +380991123123

- Почта- [email protected]