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Иван
titmanti
titmanti
21 год
Украина
/
Александрия
3 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
Дизайнер
Воплотю все ваши воображение в реальность...
Сделаю супер результат в короткие сроки.
Портфолио
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Логотип для Телеграмм канала Smart Trader
37 просмотров
Logo for Instagram | Логотип для инстаграма
47 просмотров
Баннер, замена АКБ для Iphone. Подготовка к зиме
54 просмотра
Иконка для Телеграм канала на тему заработок
65 просмотров
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