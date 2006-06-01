tkacenkom

Максим Ткаченко tkacenkom

 
17 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Рерайтинг и редактирование

Максим, студент, есть опыт в рерайтинге, транскрибации и копирайтинге, готов взять практически любую работу, выполнять качественно и в необходимый срок. Уверен, что не пожалеете о сотрудничестве

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Категоризировать 463 телеграм-чата (прописать тематики)
Максим помог с категоризацией большого объема данных, внимательно ознакомился с ТЗ и четко следовал ему. Мы согласовали дедлайн и работа была выполнена в срок. Результатом полностью доволен
Приветливый заказчик, ответил на все вопросы, оплатил всё в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
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