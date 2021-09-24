tkurrr

Татьяна tkurrr

 
22 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Копирайтер, рерайтер, СММ-специалист

Меня зовут Татьяна, мне 21 год и я из города Одесса. Учусь на политического технолога. Чуть больше двух лет занимаюсь написанием текстов таких разновидностей:

  • в блог;
  • посты для Инстаграма;
  • информационные;
  • коммерческие;
  • SEO;
  • карточки и описания товаров;
  • новостные статьи и др.
Недавно закончила интенсив от школы Interra "Маркетолог", поэтому также готова взяться за ведение аккаунта в социальных сетях. Могу предложить следующие услуги:

  • оформление визуала страницы;
  • разработка контент-плана;
  • написание постов;
  • оформление фото- и видеоматериалов;
  • публикация сторис и постов;
  • настройка рекламы;
  • разработка стилистики бренда с нуля;
  • оформление шапки профиля;
  • создание логотипа (если требуется) и т. д.
Также возможны дополнительные услуги вроде проведения конкурсов, прогревов, ведения переписки с клиентами.
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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
developinwed
Антон 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Написание статьи на тему: "Кредит онлайн"
Все хорошо, по требованиям и в срок
Четко и понятно объяснил задачу, несложное ТЗ и лояльность. Буду рада сотрудничать снова!
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