Копирайтер, рерайтер, СММ-специалист

Меня зовут Татьяна, мне 21 год и я из города Одесса. Учусь на политического технолога. Чуть больше двух лет занимаюсь написанием текстов таких разновидностей:

в блог;

посты для Инстаграма;

информационные;

коммерческие;

SEO;

карточки и описания товаров;

новостные статьи и др.

Недавно закончила интенсив от школы Interra "Маркетолог", поэтому также готова взяться за ведение аккаунта в социальных сетях. Могу предложить следующие услуги:

оформление визуала страницы;

разработка контент-плана;

написание постов;

оформление фото- и видеоматериалов;

публикация сторис и постов;

настройка рекламы;

разработка стилистики бренда с нуля;

оформление шапки профиля;

создание логотипа (если требуется) и т. д.

Также возможны дополнительные услуги вроде проведения конкурсов, прогревов, ведения переписки с клиентами.