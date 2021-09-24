Копирайтер, рерайтер, СММ-специалист
Меня зовут Татьяна, мне 21 год и я из города Одесса. Учусь на политического технолога. Чуть больше двух лет занимаюсь написанием текстов таких разновидностей:
- в блог;
- посты для Инстаграма;
- информационные;
- коммерческие;
- SEO;
- карточки и описания товаров;
- новостные статьи и др.
- оформление визуала страницы;
- разработка контент-плана;
- написание постов;
- оформление фото- и видеоматериалов;
- публикация сторис и постов;
- настройка рекламы;
- разработка стилистики бренда с нуля;
- оформление шапки профиля;
- создание логотипа (если требуется) и т. д.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Все хорошо, по требованиям и в срок
Ответный отзыв
Четко и понятно объяснил задачу, несложное ТЗ и лояльность. Буду рада сотрудничать снова!