Нужно сдать экзамен по Яндекс Метрике. Желательно через удаленный доступ. Или предлагайте варианты.
Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
Закрыт
8 лет назад
Контекстная реклама Google AdWords, Яндекс Директ
Сертифицированный специалист Google AdWords:
https://adwords.google.com/professionals/profile/ind?id=011123860054772853091&hl=uk
Опыт ведения РК тематики: недвижимость, автосервис, услуги(очень разные), автовыкуп, стройматериалы и услуги, ивент и проведение мероприятий, РК крупнейших в Украине интернет магазинов.
Нужно сдать экзамен по Яндекс Метрике. Желательно через удаленный доступ. Или предлагайте варианты.