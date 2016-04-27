tlustenko

Максим Тлустенко tlustenko

 
35 летУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Контекстная реклама Google AdWords, Яндекс Директ

Сертифицированный специалист Google AdWords:

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Опыт ведения РК тематики: недвижимость, автосервис, услуги(очень разные), автовыкуп, стройматериалы и услуги, ивент и проведение мероприятий, РК крупнейших в Украине интернет магазинов.

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