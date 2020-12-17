tok2001vovago

Услуги устного и письменного перевода

Переводы с английского, немецкого, русского, украинского, любой сложности в кратчайшие сроки. Гарантия высокого качества.

Бриф по ценам (за 1800 знаков без пробела):

Стандарт Документация Специализированный текст

Англ. яз. 100 грн 140 грн 160 грн

Нем. яз. 100 грн 140 грн 160 грн

Рус. яз. 80 грн 80 грн 100 грн

Укр. яз. 80 грн 80 грн 100 грн

«OWT» предлагает следующие услуги:

• Для частных лиц переводы/легализация/локализация

-Паспорта

-ИНН

-Свидетельства

-Справки

-Дипломы

-Медицинские документы

• Перевод документации по отраслевым тендерам:

- Сертификаты

- Квоты

-Мануалы

-Инструкции

-Чертежи

-Перевод технических заданий

-Деловые письма

-Инвойсы

-Бухгалтерская документация

-Документы для растаможивания груза (CMR, TIR, сертификатов качества, сертификатов происхождения товара)

«OWT» предоставляет нотариальное заверение переводов.

• Перевод книг

• Перевод и локализация сайтов

• Готовим документацию для устройства заграницей или обучения в иностранных учебных заведениях

Устные переводы:

• Сопровождение на переговоры (заранее сообщить о дате переговоров)

• Up to date переговоры (не требующие подготовки)

• Сопровождение иностранцев в Украине

• Предоставляем переводчика с выездом за границу

Этапы работы проектами

1. Команда проекта: собираем команду под заказ.

2. Подготовка файлов: форматируем документ с нередактируемого формата в редактируемый.

3. Непосредственно перевод: выполнение фактического заказа => черновой вариант.

4. Редактирование: проверка точности передачи смысла, соответствие с терминологии отраслевым стандартам, составление глоссария на будущее.

5. Корректура: орфография, грамматика, пунктуация.

6. QA: финальная проверка качества.

7. Верстка: сверстаем файл 1:1 с оригиналом, если в исходном документе есть инфографики, схемы, диаграммы или чертежи с текстом.

8. Финальная проверка.С нетерпением ждем Вашего ответа,