Опыт работы дизайнером в рекламном агентстве с 2004г и интернет магазинах с 2011г
Дизайн полиграфии:
визитки, бланки, буклеты, меню, открытки..
Наружная реклама:
Щиты, вывески, баннеры, лайтбоксы, таблички..
Обработка фото:
Удаление-добавление фона, водяных знаков, фотоколлажи, фото для интернет-магазинов..
Работа с видео:
Несложный видеомонтаж, видео для интернет-магазинов, слайд-шоу на праздники,
удаление/замена лишних деталей, наложение эффектов, видео заставки..
Работа в интернет:
Установка и администрирование CMS интернет-магазинов, настройка шаблонов, модулей, наполнение..
Основные используемые программы:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,Corel-Draw, After Effects..
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#546
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Видеообзор часовнет просмотров
- Открытки, флаеры2 просмотра
- Дизайн визиток1 просмотр
- Создание или доработка логотипов, отрисовка3 просмотра
- Удаление фона, цветокоррекция3 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Делали макеты для печати Очень доволен,спасибо!
Ответный отзыв
Быстро все согласовали, было приятно поработать!