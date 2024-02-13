tolikmaket

Анатолий tolikmaket

 
41 год
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Опыт работы дизайнером в рекламном агентстве с 2004г и интернет магазинах с 2011г

Дизайн полиграфии:
визитки, бланки, буклеты, меню, открытки..

Наружная реклама:
Щиты, вывески, баннеры, лайтбоксы, таблички..

Обработка фото:
Удаление-добавление фона, водяных знаков, фотоколлажи, фото для интернет-магазинов..

Работа с видео:
Несложный видеомонтаж, видео для интернет-магазинов, слайд-шоу на праздники,

удаление/замена лишних деталей, наложение эффектов, видео заставки..

Работа в интернет:
Установка и администрирование CMS интернет-магазинов, настройка шаблонов, модулей, наполнение..

Основные используемые программы:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,Corel-Draw, After Effects..

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#546
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Mesjkin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
год назад
Макет для печати
Делали макеты для печати Очень доволен,спасибо!
Быстро все согласовали, было приятно поработать!
Ответный отзыв