Опыт работы дизайнером в рекламном агентстве с 2004г и интернет магазинах с 2011г

Дизайн полиграфии:

визитки, бланки, буклеты, меню, открытки..

Наружная реклама:

Щиты, вывески, баннеры, лайтбоксы, таблички..

Обработка фото:

Удаление-добавление фона, водяных знаков, фотоколлажи, фото для интернет-магазинов..

Работа с видео:

Несложный видеомонтаж, видео для интернет-магазинов, слайд-шоу на праздники,

удаление/замена лишних деталей, наложение эффектов, видео заставки..

Работа в интернет:

Установка и администрирование CMS интернет-магазинов, настройка шаблонов, модулей, наполнение..

Основные используемые программы:

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,Corel-Draw, After Effects..