PHP, js, node.js, 1С
PHP, React, js, node.js. MODx (более 5 лет), Laravel, Bitrix24. 1С (конфигурации "с нуля"; доработка конфигураций; произвольные отчеты и обработки; обмен данными JSON, XML). Skype/Telegram – tolstyak112
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
4 года назад
CSSJavaScriptPHP
Работали по предоплате, исполнитель выполнил свою работу. Оплату он полностью получил. Осталось доделать не большие доработки, исполнитель пообещал доделать. Спасибо!!!
Ответный отзыв
Все отлично
$100
10 баллов
5 лет назад
CSSJavaScriptPHP
Сайт причесан, показатели улучшены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Быстро договорились по цене, быстро проверили и приняли работу.