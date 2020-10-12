tolstyak122

Андрей tolstyak122

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PHP, js, node.js, 1С

PHP, React, js, node.js. MODx (более 5 лет), Laravel, Bitrix24. 1С (конфигурации "с нуля"; доработка конфигураций; произвольные отчеты и обработки; обмен данными JSON, XML). Skype/Telegram – tolstyak112

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Отзывы заказчиков

kommaroff77
Андрей 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
9 баллов
4 года назад
Написать web сервис
CSSJavaScriptPHP
Работали по предоплате, исполнитель выполнил свою работу. Оплату он полностью получил. Осталось доделать не большие доработки, исполнитель пообещал доделать. Спасибо!!!
Все отлично
Ответный отзыв
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва
$100
10 баллов
5 лет назад
Причесать сайт на php + js + css (без админки)
CSSJavaScriptPHP
Сайт причесан, показатели улучшены. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро договорились по цене, быстро проверили и приняли работу.
Ответный отзыв